Kurios: Behörden finden 2.260 Gläser Nutella - und verzweifeln daran

Wie lange würde es wohl dauern, den Inhalt von 2.260 Gläsern Nutella zu essen? Und wie viele Menschen bräuchte es dafür? Die Umweltbehörde der schwedischen Stadt Malmö beschäftigt sich seit Monaten mit Fragen wie diesen.

Denn nach einem Zufallsfund in einem Lagerhaus stehen die über 2.000 Nougatcremegläser auf einer Palette herum - und dürfen weder verkauft noch einfach so entsorgt werden. Die Stadt bestätigte auf Anfrage einen entsprechenden Bericht der Zeitung Sydsvenskan.