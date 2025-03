Die Geschichte des persischen Neujahrsfests reicht über 2.500 Jahre zurück. Es wird von Persern und Kurden am Äquinoktium gefeiert, dem Zeitpunkt, an dem Tag und Nacht gleich lang sind.

Das Fest wird unter verschiedenen Namen wie Nowruz, Newroz oder Nouruz bezeichnet und bedeutet so viel wie "neuer Tag".

Es markiert den Beginn des Frühlings und symbolisiert den Sieg des Lichts über die Dunkelheit des Winters. Für einige Volksgruppen, insbesondere die Kurden, ist dieser Feiertag ein Symbol des Widerstands gegen Unterdrückung.

Im Iran und in Afghanistan wird die Tagundnachtgleiche als Neujahr gefeiert, in Teilen Russlands, Indiens und Pakistans sowie in Zentralasien als Frühlingsfest. In Usbekistan wird Newroz als Fest der Freundschaft und Brüderlichkeit zelebriert.