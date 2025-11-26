Verkehrschaos in Oslo: 4 Gelenkbusse verkeilen sich in Kreisverkehr
Als sich vier Gelenkbusse, die Hauptakteure der skurrilen Szene, zeitgleich in einem Kreisverkehr wiederfanden, sah es aus wie eine inszenierte Jagd, bei der sich die Busse gegenseitig zu fangen versuchten.
Für die Verkehrsteilnehmer jedoch wurde dieses Schauspiel zur Realität in Form von Staus. Die Busse verkeilten sich, blockierten alle Ausfahrten und lösten ein regelrechtes Hupkonzert der Autofahrer aus.
"Autofahrer waren sehr frustriert"
Beim ungewöhnlichen Verkehrsspektakel ging es weder vor noch zurück. Aus den umliegenden Wohnhäusern nahmen Anwohner den durch die Busse verursachten Stau auf, so auch Endre Helgeland. "Jeder Bus blockierte die Ausfahrt des nächsten. Für mich war das gute Unterhaltung, aber für die Autofahrer war es nicht ganz so lustig", sagte Helgeland gegenüber der norwegischen Zeitung VG. "Die Autofahrer waren sehr frustriert."
Lösung aus Vogelperspektive
Wie es allerdings zu einem derartigen Stau kommen konnte, konnte sich Endre Helgeland ebenfalls nicht erklären. Ihm zufolge dauerte das ganze Spektakel etwa zehn Minuten. Ein weiterer Augenzeuge, Trond-Are Utle, erkannte aus der Vogelperspektive eine Lösung und schritt in das Geschehen ein. "Ich bin heruntergegangen, um die Busse zu regeln. Nach drei Minuten war alles vorbei", erzählte er gegenüber VG.
Utle habe einen der Busfahrer aufgefordert, ein Stück vorzufahren, um so einem anderen Bus wieder Platz zu verschaffen. "Dann löste sich der Knoten." Anschließend half er dem Bus beim Zurücksetzen, indem er den Verkehr regelte. Zentimeter für Zentimeter löste sich der Stau, den die vier Busse verursacht hatten, und die Verkehrsteilnehmer konnten ihre Fahrten wieder fortsetzen.
Kommentare