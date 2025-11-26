Verkehrschaos in Oslo: 4 Gelenkbusse verkeilen sich in Kreisverkehr

Als sich vier Gelenkbusse, die Hauptakteure der skurrilen Szene, zeitgleich in einem Kreisverkehr wiederfanden, sah es aus wie eine inszenierte Jagd, bei der sich die Busse gegenseitig zu fangen versuchten. Für die Verkehrsteilnehmer jedoch wurde dieses Schauspiel zur Realität in Form von Staus. Die Busse verkeilten sich, blockierten alle Ausfahrten und lösten ein regelrechtes Hupkonzert der Autofahrer aus.

"Autofahrer waren sehr frustriert" Beim ungewöhnlichen Verkehrsspektakel ging es weder vor noch zurück. Aus den umliegenden Wohnhäusern nahmen Anwohner den durch die Busse verursachten Stau auf, so auch Endre Helgeland. "Jeder Bus blockierte die Ausfahrt des nächsten. Für mich war das gute Unterhaltung, aber für die Autofahrer war es nicht ganz so lustig", sagte Helgeland gegenüber der norwegischen Zeitung VG. "Die Autofahrer waren sehr frustriert."