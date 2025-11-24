Fast 3 Promille im Blut: Lokführer verpasst Halt

Das Krisentelefon MÄNNERINFO steht Burschen und Männern (und deren Angehörigen) in akuten Konflikt- und Krisensituationen rund um die Uhr zur Verfügung. Anrufer bleiben auf Wunsch anonym, die Gespräche sind vertraulich und kostenlos.

Telefonnummer MÄNNERINFO: 0800-400-777

Die Experten der Männerberatung unterstützen bei der Bewältigung der aktuellen Situation, vermitteln weiterführende Informationen, Beratungsangebote, Notschlafstellen, Rechtsberatung, Anti-Gewalt-Trainings und sind Schnittstelle und Vermittler zu den Männerberatungsstellen in ganz Österreich.