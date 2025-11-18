Alkolenker verletzt 16-Jährige auf Schutzweg im Bezirk Baden
52-Jähriger erfasste Jugendliche in Berndorf. Die verletzte 16-Jährige musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Ein betrunkener 52-Jähriger hat am Montag in Berndorf (Bezirk Baden) mit seinem Pkw auf einem Schutzweg eine 16-Jährige erfasst. Der Einheimische dürfte die Jugendliche übersehen haben, berichtete die Polizei am Dienstag.
Die junge Niederösterreicherin wurde verletzt von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.
Dem Alkolenker wurde der Führerschein abgenommen, Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft und die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt werden folgen.
