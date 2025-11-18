Alkolenker verletzt 16-Jährige auf Schutzweg im Bezirk Baden

Ein betrunkener 52-Jähriger hat am Montag in Berndorf (Bezirk Baden) mit seinem Pkw auf einem Schutzweg eine 16-Jährige erfasst. Der Einheimische dürfte die Jugendliche übersehen haben, berichtete die Polizei am Dienstag.

Die junge Niederösterreicherin wurde verletzt von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.