Altbürgermeister starb in Leopoldsdorf: Brand brach beim Einheizen aus

Bei einem Kellerbrand in Leopoldsdorf bei Wien (Bezirk Bruck an der Leitha) war am Sonntag der 67-Jährige Altbürgermeister des Ortes, Johann Mosandl, ums Leben gekommen. Auslöser für das Feuer dürfte unachtsames Hantieren beim Beheizen eines Stückgutofens gewesen sein. Das Ergebnis der Brandursachenermittlung teilte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn am Dienstag mit.

Feuerwehrkameraden trauern

Mosandl war von 2005 bis 2007 für die ÖVP Ortschef, außerdem langjähriger Kamerad und Unterstützer der Feuerwehr.

Seine ehemaligen Kameraden trauern: „Johann Mosandl war seit 41 Jahren ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Leopoldsdorf. Ausgezeichnet wurde er für 50 Jahre Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehr- und Rettungswesens. Mit ihm verliert die Feuerwehr einen treuen Kameraden und guten Freund.“