Dutzende Gläubige bei Ostermesse entführt: Die Gewalt in Nigeria nimmt keine Ende

Es ist kurz nach acht Uhr, als sich Gläubige in Ariko, einem Dorf im nordwestnigerianischen Bundesstaat Kaduna, vergangenen Sonntag zum Ostergottesdienst versammeln. Der Pastor - so schildert er es später in lokalen Medien - liest gerade aus der Bibel, als er draußen eine Gestalt bemerkt. "Dann hörte ich jemanden ‚Banditen‘ rufen – und alle begannen zu fliehen."

Kurz darauf stürmen bewaffnete Angreifer, die auf Motorrädern kamen, die Kirche und eröffnen das Feuer. Innerhalb weniger Minuten werden laut Behörden fünf Zivilisten getötet. Kirchenvertreter sprechen sogar von Angriffen auf zwei Kirchen und insgesamt sieben Toten während der Osterfeierlichkeiten. Mindestens 31 Menschen werden verschleppt.