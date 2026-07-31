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Welt

Wog nur 27 Kilo: Mutter und Oma sollen autistischen Buben verhungern haben lassen

In New York wurden die Mutter und die Oma eines verstorbenen 16-Jährigen verhaftet. Sie sollen den Teenager verhungern lassen haben. Der autistische Bub wog beim Tod nur 27 Kilo.
31.07.2026, 08:44

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In New York stehen die Mutter und Großmutter eines im März verstorbenen Burschen im Verdacht, den Teenager verhungern lassen zu haben. Die zwei Frauen im Alter von 36 und 62 Jahren seien in der Früh (US-Ortszeit) verhaftet und des Mordes angeklagt worden, teilte ein Sprecher der New Yorker Polizei mit.

US-Medien berichteten übereinstimmend, dass der Bursch autistisch gewesen sei.

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Teenager (16) verhungert lassen? Bruder in ähnlichem Zustand

Vor vier Monaten seien Ermittler wegen eines verdächtigen Todesfalls in ein New Yorker Kinderkrankenhaus gerufen worden, so die Polizei. Vor Ort sei ihnen mitgeteilt worden, dass ein verstorbener 16-Jähriger Anzeichen von Mangelernährung aufgewiesen habe. Im Zuge der Ermittlungen habe die Gerichtsmedizin den Fall dann als Tötungsdelikt eingestuft.

Medienberichten zufolge wog der Teenager zum Zeitpunkt seines Todes 27 Kilo. Sein Zwillingsbruder sei in einem ähnlichen Zustand gewesen, habe aber überlebt.

USA
Agenturen, pres  | 

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