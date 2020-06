Neuseeland: Kostenlose Menstruationsprodukte für Mädchen

Im Kampf gegen Kinderarmut stellt Neuseeland Schülerinnen künftig kostenlos Produkte für ihre Periode zur Verfügung. Das Erziehungsministerium werde im Juli damit beginnen, zunächst einigen Schulen kostenlose Artikel für Mädchen in der Menstruation bereitzustellen, kündigte Premierministerin Jacinda Ardern am Mittwoch an.

Im Verlaufe des kommenden Jahres sollen alle öffentlichen Schulen davon profitieren können.