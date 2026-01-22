Nach einem schweren Erdrutsch am Donnerstag auf einem Campingplatz am Mount Maunganui in Neuseeland ist unklar, wie viele Menschen unter den Schlammmassen vermisst werden. Das neuseeländische Portal "Stuff" sprach von mindestens sechs Verschütteten, darunter mehrere Kinder. Die Behörden bestätigten diese Zahl zunächst nicht. Der Erdrutsch in der Früh (Ortszeit) zerstörte Teile des bekannten Campingareals, Zelte wurden dem Erdboden gleichgemacht, wie die Polizei mitteilte. Augenzeugen berichteten, dass aus einem Toilettenblock Hilfeschreie zu hören gewesen seien.

Menschen auf dem Dach versuchten demnach verzweifelt, zu den Eingeschlossenen vorzudringen. Nach etwa 15 Minuten seien die Stimmen aber verstummt, berichtete die Zeitung "New Zealand Herald" unter Berufung auf einen an der Rettungsaktion beteiligten Mann. Auf im Internet verbreiteten Videos war der Moment des Unglücks zu sehen. Genaue Zahl der Vermissten unklar Polizeichef Tim Anderson konnte keine genaue Zahl der Vermissten nennen, sagte aber auf einer Pressekonferenz, es handle sich um "eine einstellige Zahl". Wegen der Gefahr weiterer Erdrutsche mussten die Retter demnach extrem vorsichtig vorgehen. Es sei aber "möglich, dass wir noch jemanden lebend finden", betonte Anderson. Unter anderem war eine Hundestaffel im Einsatz. Die Sucharbeiten würden wahrscheinlich die ganze Nacht hindurch fortgesetzt, sagte der Minister für Notfallmanagement Mark Mitchell.