Erdrutsch in den Alpen: Auto unter Felsen begraben, zwei Tote
- Felssturz in den französischen Alpen begräbt Auto, zwei Tote und zwei Verletzte.
- Nationalstraße 205 zum Mont-Blanc-Tunnel bleibt wegen instabilen Geländes gesperrt, es kam zu langen Staus.
- Im Unglücksauto überleben Fahrer und Beifahrerin verletzt, Sohn und Schwiegertochter sterben.
Bei einem Erdrutsch in den französischen Alpen haben herabstürzende Felsen ein Auto unter sich begraben. Laut einer örtlichen Zeitung gab es zwei Tote und zwei Verletzte. Die Feuerwehr sei zur Bergung der Opfer auf der zum Mont-Blanc-Tunnel führenden Nationalstraße 205 zwischen Passy und Chamonix im Einsatz, teilte die Präfektur in Annecy am Abend mit.
Bei dem betroffenen Auto handle es sich um einen Personenwagen. Die Verletzten seien in örtliche Krankenhäuser gebracht worden.
Lange Staus als Folge
Auf der für den Verkehr zwischen Norditalien und Südost-Frankreich wichtigen Verbindung kam es zu langen Staus. Da das Gelände im Bereich des Erdrutsches weiter instabil ist, blieb die Nationalstraße am Unglücksort in der Fahrtrichtung Italien-Frankreich gesperrt, teilte die Präfektur mit. Der Mont-Blanc-Tunnel ist für Lastzüge in Fahrtrichtung Italien-Frankreich gesperrt. Wie es zu dem Erdrutsch kommen konnte, ist noch nicht bekannt.
In dem Unglückswagen überlebte ein auf dem Fahrer- und Beifahrersitz sitzendes Ehepaar mit Verletzungen. Der auf der Rückbank sitzende Sohn des Paars und seine Ehefrau kamen ums Leben, berichtete die örtliche Zeitung Le Dauphiné Libéré.
