Erdrutsch in den Alpen: Auto unter Felsen begraben, zwei Tote

Bei einem Erdrutsch in den französischen Alpen haben herabstürzende Felsen ein Auto unter sich begraben. Laut einer örtlichen Zeitung gab es zwei Tote und zwei Verletzte. Die Feuerwehr sei zur Bergung der Opfer auf der zum Mont-Blanc-Tunnel führenden Nationalstraße 205 zwischen Passy und Chamonix im Einsatz, teilte die Präfektur in Annecy am Abend mit.

Bei dem betroffenen Auto handle es sich um einen Personenwagen. Die Verletzten seien in örtliche Krankenhäuser gebracht worden.