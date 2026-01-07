Welt

Vor Polizei davongerannt: Bursche (13) trug Machete bei sich

Aufregung in Deutschland: 13-Jähriger hatte Machete mit einer Klingenlänge von 40 Zentimetern unter seiner Jacke versteckt.
Bei einer Kontrolle in Neumünster (Deutschland) haben Bundespolizisten bei einem 13-jährigen Kind eine Machete sichergestellt. 

Der Bursche war gemeinsam mit einem 14-Jährigen am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr am Bahnhof vor einer Streife weggelaufen, wie die Bundespolizei berichtete. Bundespolizisten gelang es jedoch, die beiden zu stellen.

40 Zentimeter lange Klinge

Der 13-Jährige hatte die Machete mit einer Klingenlänge von 40 Zentimetern unter seiner Jacke versteckt, der 14-Jährige hatte ein Einhandmesser in der Hosentasche. Die Machete und das Messer stellten die Beamten sicher und stellten eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz aus. 

Die Stadt hat eine Waffenverbotsverordnung erlassen, die das Führen von Waffen und Messern unter anderem am Bahnhof betrifft.

