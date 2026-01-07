Vor Polizei davongerannt: Bursche (13) trug Machete bei sich

Bei einer Kontrolle in Neumünster (Deutschland) haben Bundespolizisten bei einem 13-jährigen Kind eine Machete sichergestellt.

Der Bursche war gemeinsam mit einem 14-Jährigen am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr am Bahnhof vor einer Streife weggelaufen, wie die Bundespolizei berichtete. Bundespolizisten gelang es jedoch, die beiden zu stellen.