Wien

16-Jähriger verletzte Bruder in Wiener Wohnung mit Messer

Zwei österreichische Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“ an der Seite stehen nebeneinander.
Der Bursch verletzte seinen Bruder am Kopf. Die Verletzungen waren nicht lebensgefährlich.
19.12.25, 17:17

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein 16-Jähriger hat am Freitagvormittag in einer Wohnung in Wien-Penzing seinen drei Jahre älteren Bruder bei einem Streit mit einem Klappmesser verletzt. Die Verletzungen am Kopf waren nicht lebensgefährlich, berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Das Opfer wurde von der Berufsrettung versorgt und in ein Spital gebracht. In der Wohnung, in der auch die Mutter der kasachischen Familie anwesend war, wurden das Messer und ein Schlagring des 16-Jährigen sichergestellt.

Wiener Stadtregierung lehnt Antrag zum Erhalt der Kammeroper ab

Die Beamten sprachen ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen den Tatverdächtigen aus. Der 16-Jährige befand sich am späten Freitagnachmittag noch in Polizeigewahrsam. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernommen.

Mehr zum Thema

Penzing
Agenturen  | 

Kommentare