Neuer Prozess gegen ehemaligen Filmproduzenten Harvey Weinstein

In dem neuen Prozess gegen den fr├╝heren US-Filmproduzenten Harvey Weinstein wegen des Vorwurfs von Sexualverbrechen hat am Montag in Los Angeles die Auswahl der Geschworenen-Jury begonnen. Weinstein ist wegen mutma├člichen sexuellen Attacken gegen f├╝nf Frauen zwischen 2004 und 2013 in Hotels in Beverly Hills und Los Angeles angeklagt. Es wird erwartet, dass die f├╝nf mutma├člichen Opfer w├Ąhrend des zweimonatigen Prozesses in den Zeugenstand treten.

Dem einst gefeierten Produzenten von Erfolgsfilmen wie "Pulp Fiction" und "Shakespeare in Love" werden unter anderem sexuelle Gewaltanwendung, Vergewaltigung und erzwungener Oralsex zur Last gelegt. Bei einer Verurteilung droht Weinstein eine Strafe von 140 Jahren Gef├Ąngnis. Der heute 70-J├Ąhrige war bereits 2020 in New York wegen Vergewaltigung und schwerer sexuellen N├Âtigung zu 23 Jahren Gef├Ąngnis verurteilt worden. Die Enth├╝llungen ├╝ber Weinstein hatten vor f├╝nf Jahren zur Entstehung der #MeToo-Bewegung gef├╝hrt.