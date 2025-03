Felsig und größer als die Erde: Forscher entdeckten neuen Planeten

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Neuer Exoplanet TOI-512 b, eine Supererde, 218 Lichtjahre entfernt entdeckt.

Entdeckung mit Teleskop 'Tess' und Spektrograph 'Espresso' bestätigt.

Über 7.000 Exoplaneten seit 1995 entdeckt. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

In einer fernen Galaxie hat ein internationales Forschungsteam unter Schweizer Beteiligung einen neuen Planeten entdeckt.

Er umkreist einen rund 218 Lichtjahre von der Erde entfernten Stern. Ein Nachweis zur Entdeckung des Exoplaneten mit dem Namen TOI-512 b wurde am Dienstag in der Fachzeitschrift Astronomy & Astrophysics veröffentlicht. Es ist bereits das zweite Mal in diesem Jahr, dass die Universität Genf über die Entdeckung eines neuen Exoplaneten berichtet.

TOI-512 b: Felsiger Planet, größer als die Erde "Es ist eine kleine Ergänzung zur bereits langen Liste bekannter Planeten, aber solche Entdeckungen sind entscheidend, um unser Verständnis der Mechanismen der Planetenentstehung und -evolution zu verbessern", ließ sich der an der Entdeckung beteiligte José Rodrigues vom Porto Institute of Astrophysics in der Mitteilung der Universität Genf zur Entdeckung zitieren. Bei TOI-512 b handelt es sich um eine sogenannte Supererde, also um einen felsigen Planeten, der größer ist als die Erde. Er ist etwa 3,5-mal so groß wie die die Erde und umkreist seinen Stern in nur etwas mehr als sieben Erdentagen.

Erster Exoplanet vor 30 Jahren entdeckt Entdeckt haben die Forschenden den neuen Planeten mit dem Weltraumteleskop "Tess" und mit dem Spektrographen "Espresso", einem Instrument am Very Large Telescope (VLT) des Europäischen Südstern-Observatoriums (ESO), das sich auf dem Paranal-Observatorium in der Atacamawüste in Chile befindet. Exoplaneten sind Planeten, die außerhalb unseres Sonnensystems existieren und um andere Sterne kreisen. Seit der Entdeckung des ersten Exoplaneten im Jahr 1995, für welche Michel Mayor und Didier Queloz im Jahr 2019 den Physiknobelpreis erhielten, haben Astronominnen und Astronomen mehr als 7.000 Exoplaneten entdeckt.