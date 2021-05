Wie die französische Nachrichtenagentur AFP und mehrere Medien am Mittwoch berichteten, ist in Frankreich eine Kampagne gegen den Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer aufgeflogen. Nach eigenen Angaben erhielten mehrere französische und deutsche Influencer Mails, in denen sie aufgefordert wurden, das Vakzin auf YouTube schlecht zu machen - gegen Bezahlung.