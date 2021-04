Nawalny-Unterstützer zu mehrtägigen Haftstrafen verurteilt

Auch Nawalnys Ärztin wurde nicht ins Lager gelassen und festgenommen. Sie konnte es kaum fassen: »Wer muss man sein, um Ärzten den Zugang zu einem sterbenden Menschen zu verwehren«, sagte Nawalnys Ärztin Anastassija Wassiljewa vor dem Lager rund 100 Kilometer östlich von Moskau.

Lähmungen

Nawalnys Anwältin Olga Michailowa sagte am Mittwochabend nach einem Besuch bei Nawalny: "Er sieht schlecht aus, er fühlt sich nicht gut." Er verliere das Gefühl in seinen Händen, nachdem er in der vergangene Woche bereits über Schmerzen im Rücken und Taubheit in den Beinen geklagt hatte. Eine MRT-Untersuchung zeige zwei Bandscheibenvorfälle und eine angeschwollene Bandscheibe.

Zudem hatte Nawalny, der nach russischen Medienberichten auf eine Krankenstation verlegt worden sein soll, über starken Husten und Fieber geklagt. Drei seiner Mithäftlinge, hatte Nawalny wissen lassen, seien mit Tuberkulose ins Spital gebracht worden. Ihm selbst wird eine Krankenhausbehandlung außerhalb des berüchtigten Straflagers bislang verweigert.

Hungerstreik

Um eine Behandlung durch einen Arzt zu erhalten, begann der Oppositionelle am Mittwoch vor einer Woche einen Hungerstreik. Nach Angaben seiner Anwältin wiegt er derzeit etwa 80 Kilogramm. Bei seiner Ankunft in dem Straflager habe der 1,89 Meter große Kreml-Kritiker noch 93 Kilogramm gewogen.