Skurrile Begegnung: Zwerghirsch fordert Nashorn heraus

Zahlreiche mit künstlicher Intelligenz erstellte Videos und Bilder fluten das Internet und lassen oft an ihrer Echtheit zweifeln. Derzeit kursiert ein Clip im Netz, der äußerst ungewöhnlich ist: Und zwar sieht man, wie sich ein kleines Reh vor einem Nashorn, das ihm eindeutig körperlich überlegen ist, aufbaut. Doch dieses Video wurde von keiner KI erstellt, diese Szene spielte sich im Zoo der polnischen Stadt Breslau ab. Der Zoo hat das Video, das mittlerweile über 13 Millionen Aufrufe zählt, selbst auf Instagram und Facebook verbreitet.

David gegen Goliath Der chinesische Muntjak, der gerade mal 17 Kilo wiegt, stürmt auf seine Nashorngegnerin namens Maruśka zu, ohne dabei auf seine körperliche Unterlegenheit zu achten. Vergeblich versucht das Nashornweibchen, den Muntjak mit seinen Kopfbewegungen loszuwerden, doch so leicht lässt sich der Mini-Hirsch nicht abschütteln. Immer wieder nimmt er Anlauf und schlägt schließlich seine gigantische Gegnerin in die Flucht. Den scheinbar aussichtslosen Kampf hat der Zwerghirsch für sich entschieden. Laut den Mitarbeitern des Zoos sei das Nashornweibchen ruhig geblieben und habe auf die Annäherungsversuche des Rehs verspielt reagiert. Das Tier sei keiner Gefahr ausgesetzt gewesen.

Testosteronspiegel des Muntjaks Das Verhalten des Muntjaks hängt laut dem Zoo mit der Paarungszeit zusammen. Der Muntjak-Bock habe aktuell einen erhöhten Testosteronspiegel; dadurch werde sein Dominanzverhalten verstärkt. "Er muss seine Energie loswerden und zeigen, wer hier das Sagen hat", schreibt der Zoo auf Instagram.