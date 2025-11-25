Adolf Hitler tritt wieder bei Namibia-Wahl an

Mit vollem Namen heißt der 59-jährige Politiker Adolf Hitler Uunona und ist Mitglied der regierenden Partei SWAPO, zu Deutsch Südwestafrikanische Volksorganisation, die seit Namibias Unabhängigkeit von der Apartheid in Südafrika im Jahr 1990 an der Macht ist. Nun will es Hitler noch einmal wissen und lässt sich in Ompundja im Norden Namibias für die Regionalwahl am 26. November 2025 aufstellen. Seine Chancen auf eine fünfte Amtszeit – der Politiker regiert bereits seit 2004 – stehen gut, denn er wurde 2020 mit einer überwältigenden Mehrheit (84,88 Prozent) wiedergewählt.

"Nicht verstanden, wofür Adolf Hitler stand"

Seinen Namen hält Uunona für gewöhnlich, denn dieser habe für ihn nichts mit der verbrecherischen Nazi-Ideologie zu tun, die für den Tod von Millionen Menschen verantwortlich sei. "Mein Vater hat mich nach diesem Mann benannt. Er hat wahrscheinlich nicht verstanden, wofür Adolf Hitler stand", sagte er 2020 in einem Interview gegenüber der Bild-Zeitung.

Erst als Teenager habe er begriffen, wer der eigentliche Adolf Hitler war, der "die ganze Welt erobern wollte". Seine Frau nenne ihn Adolf, üblicherweise stelle er sich als Adolf Uunona vor. Für eine Namensänderung sei es für den Politiker nun "zu spät", da dieser in all seinen offiziellen Dokumenten eingetragen sei. Im Gegensatz zu seinem historischen Namensvetter ging er in die Politik, um gegen die Apartheid zu kämpfen. "Diesen Namen zu tragen bedeutet nicht, dass ich Oshana unterwerfen will", sagte er mit Blick auf die Region, die er vertritt.