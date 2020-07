Nackte Demonstrantin stellt sich gegen Polizei

Der Einsatz militarisierter Bundespolizisten gegen Demonstrationen in Portland, ist in der Nacht auf Sonntag auf unerwarteten Widerstand gestoßen. Eine nur mit schwarzer Gesichtsmaske und einer Haube bekleidete Frau stellte sich den Beamten in den Weg.

Sie vollführte laut Berichten ballett- und yogaartige Posen und setzte sich auf eine Kreuzung. Schutzangebote aus den Reihen der Protestierenden schlug sie aus. Die vermutlich irritierten Polizisten feuerten zunächst weiter mit Reizgas in Richtung der Demonstrantin. Nach etwa zehn Minuten löste die Einheit die Straßenblockade auf und zog ab.