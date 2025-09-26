Nach nur zwei Jahren: Nachtzug zwischen Wien und Paris droht das Aus

Dem Nachtzug zwischen Paris und Wien sowie zwischen Paris und Berlin droht bereits zwei Jahre nach seinem Start zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember das Aus. Der Grund sei der Wegfall französischer Finanzhilfe für die Verbindung, berichtete die Zeitung Le Monde unter Verweis auf Informationen aus dem Pariser Transportministerium und von der Staatsbahn SNCF. Die Verbindungen werden von den ÖBB in Kooperation mit der Deutschen Bahn, der französischen SNCF sowie der belgischen NMBS/SNCB geführt. Zum Einsatz kommen ÖBB-Nightjet. Personell besetzt und vertrieben werden die Zugverbindungen von allen beteiligten Eisenbahngesellschaften.

Vorerst keine offizielle Bestätigung Eine offizielle Bestätigung für die Einstellung der Zugverbindungen gibt es aktuell noch nicht: "Wir haben noch keine offizielle Mitteilung über die Beendigung der PSO-("Public Service Obligations", Anm.)-Leistungen in Frankreich", teilte die ÖBB auf Anfrage der APA mit. "Aktuell sind wir mit unseren Partnern SNCF und DB im engen Austausch und werden in den nächsten Tagen über mögliche Auswirkungen kommunizieren." Die Deutsche Bahn verwies hingegen auf die französische Staatsbahn und diese wiederum auf das Ministerium, das zunächst keine Stellungnahme abgab. "Der Staat als Anteilseigner verlangt von uns, rentabel zu sein, und das sind wir nur unter erheblichen Anstrengungen. Er kann nicht von uns verlangen, Verbindungen mit Verlust zu bedienen, nur des schönen Symbols wegen, auch wenn es ein schönes Symbol wäre", zitierte Le Monde einen Verantwortlichen der SNCF.