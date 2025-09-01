Erste Fahrt startet bald: St. Pölten und Wien per Nachtzug verbunden

Ab kommendem Wochenende gibt es eine zusätzliche Zugverbindung für Nachtschwärmer in der Ostregion. Die ÖBB nehmen mit dem Cityjet-Express CJX5 eine neue Nachtverbindung zwischen St. Pölten und dem Wiener Westbahnhof in Betrieb. Der Zug verkehrt künftig in den Nächten von Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag sowie vor Feiertagen.

Die erste Fahrt startet in der Nacht von Freitag auf Samstag um 01:06 Uhr in St. Pölten und erreicht um 01:47 den Wiener Westbahnhof. Bereits eine Minute später fährt der Zug wieder zurück – mit Ankunft in St. Pölten um 02:32 und Weiterfahrt bis Amstetten, wo um 03:21 Endstation ist. Die neue Verbindung ersetzt den bisherigen REX51, der noch bis 31. August 2025 um 01:56 von St. Pölten nach Amstetten unterwegs ist.