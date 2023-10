Nach Schüssen in New Yorker U-Bahn: Zehnmal lebenslang für Täter

Dem Mann hatte im April 2022 während der morgendlichen Hauptverkehrszeit in einer U-Bahn im Stadtteil Brooklyn das Feuer eröffnet. Mehr als 20 Menschen wurden durch Schüsse oder bei der entstehenden Panik verletzt - getötet wurde aber wie durch ein Wunder niemand.

Der Täter konnte zunächst fliehen, wurde aber einen Tag später in Manhattan gefasst. Die Motive blieben bis zuletzt unklar. Der Angeklagte hatte unter anderem erklärt, er habe auf die Behandlung von armen Menschen in New York aufmerksam machen wollen.

➤ Mehr lesen: Mutter und Fünfjähriger tot: Lebenslang für 38-Jährige

➤ Mehr lesen: Schüsse auf Wohnhaus in Vorarlberg: Suche nach 27-Jährigem