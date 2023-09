Schüsse in Wien: Polizei fand Schreckschusswaffen an kuriosem Ort

Vier Männer hantierten am Freitag in einem Innenhof mit einer mutmaßlichen Faustfeuerwaffe und gaben damit zwei Schüsse gen Himmel ab. Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus wurden alarmiert und konnten kurz darauf zwei Männer aus Rumänien im Alter von 21 und 23 Jahren in der Nähe anhalten. Durch einen Zeugen konnten die Männer mit dem Vorfall in Verbindung gebracht werden.

➤ Mehr lesen: Meldungen wie diese finden Sie auch in unserem KURIER-Blaulicht Newsletter

Auch eine Überwachungskamera führte die Polizisten zu den zwei Tatverdächtigen: Sie waren nämlich aufgezeichnet worden, als sie mit der Feuerfaustwaffe hantierten. In einem Café in der Nähe konnten schließlich auch die anderen zwei Männer ausfindig gemacht werden - ein 27-Jähriger und ein 19-Jähriger.