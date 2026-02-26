Ein Fall aus Michigan (USA) sorgt zurzeit für Aufsehen: Eine Frau soll ihre beiden Kinder tagelang in einer Wohnung zurückgelassen haben. Die Aufnahmen des Flint Township Police Department zeigen die drastischen Zustände, in denen die gefundenen Brüder leben mussten.

Aufnahmen der Polizei, die nach einem Anruf einer besorgten Nachbarin das Haus betreten haben, zeigen unfassbare Bilder. Der Müll sammelte sich in allen Wohnräumen, sodass die Beamten diese kaum durchqueren konnten. Die Kinder mit Behinderungen wurden in einem verwahrlosten Zustand aufgefunden. Ein Bub lag zusammengekauert hinter dem Bett und war komplett nackt. Der andere Junge versuchte "rohes, verdorbenes Fleisch zu essen" , weil er so Hunger hatte.

"Ein Wasserhahn lief ununterbrochen, Wasser ergoss sich wie aus einem vergessenen Springbrunnen auf den Boden, und das Geräusch hallte durch Räume, in denen schon viel zu lange keine Erwachsenen mehr gewesen waren", hieß es in dem Beitrag. "An den Wänden waren in Kinderhöhe Fäkalien verschmiert – ein herzzerreißendes Zeichen dafür, dass kleine Hände ohne Anleitung und ohne Hilfe zurückgelassen worden waren."

Mutter wegen Missbrauchs angeklagt

Wie viele Tage die Kinder unbeaufsichtigt waren, ist unklar. Die Mutter wurde ausfindig gemacht und am 20. Februar wegen schwerer Kindesvernachlässigung und schwerer Kindesmisshandlung angeklagt. Wo sich die Frau befand und warum sie die Buben zurückgelassen hat, ist unklar. Die Brüder wurden in Sicherheit gebracht und versorgt.

Abschließend berichtete die Polizei: "Es gibt Fälle, die einen wütend machen. Es gibt Fälle, die einem das Herz brechen. Dieser Fall tut beides. Manche Einsätze verblassen mit der Zeit. Andere nicht. Fälle, in denen Kinder involviert sind, insbesondere solche wie dieser, bleiben noch lange nach Feierabend in Erinnerung und werden still von den Ersthelfern mitgenommen, die durch diese Tür gegangen sind."