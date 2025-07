Mann wird wegen Halskette in MRT gezogen und stirbt

Die MRT-Untersuchung seiner Ehefrau wurde einem 61-jährigen US-Amerikaner zum Verhängnis. Wie die New Yorker Polizei mitteilte ereignete sich der schreckliche Vorfall am vergangenen Mittwoch im Nassau County Open MRI in Westbury. Der Mann war als Begleitperson anwesend, seine Frau bat ihn nach ihrer MRT-Untersuchung darum, ihr vom Tisch zu helfen.