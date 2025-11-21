43 Jahre nach Mord an Sexarbeiter: Täter durch DNA-Spur gefasst

Fast 43 Jahre nach dem Mord an einem Prostituierten in Hamburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Der heute 61-Jährige sei am Mittwoch von Zielfahndern im Stadtteil Finkenwerder verhaftet worden und sitze nun in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit. Nach Angaben einer Sprecherin ist es der "mutmaßlich bisher älteste Fall", bei dem die Cold Case Unit der Polizei Hamburg noch einen Fahndungserfolg erzielt hat. Sexarbeiter wurde in Wohnwagen erschossen Den Angaben zufolge war der 41 Jahre alte Sexarbeiter am 11. Januar 1983 in seinem Wohnwagen im Hamburger Stadtteil Hammerbrook erschossen worden. Der Täter flüchtete unerkannt. Trotz intensiver Bemühungen konnte die Polizei die Tat damals nicht aufklären.

DNA-Treffer Schließlich übernahm eine Abteilung für Altfälle im Landeskriminalamt die Ermittlungen. Moderne Kriminaltechnik führte auf die Spur Die nach der Tat gesicherten Spuren wurden mit moderner Kriminaltechnik erneut untersucht. Eine DNA-Spur führte dann zur Identifizierung des Tatverdächtigen. Die weiteren Ermittlungen hätten den Verdacht gegen den zur Tatzeit 19-jährigen Deutschen erhärtet, hieß es. Die Staatsanwaltschaft erwirkte daraufhin beim Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung und den Haftbefehl, der nun vollstreckt wurde. Weiterer Cold-Case-Fall bei Tod eines Blumenhändlers Bei einem nicht ganz so alten Hamburger Fall hatte es vor zwei Jahren ebenfalls einen DNA-Treffer gegeben.