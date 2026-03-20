Mann steigt in Gehege von Zwergflusspferd Moo Deng ein – Polizeieinsatz
Es ist das wohl berühmteste Zwergflusspferd der Welt: Nur zwei Monate nach seiner Geburt im Juli 2024 wurde "Moo Deng" zum viralen Internet-Phänomen. Bilder des niedlich aussehenden und verspielten Hippos gingen um die Welt und schon bald fluteten Memes und Merchandise die sozialen Medien.
Kein Wunder also, dass sich Besucher des Khao Kheow Open Zoos in Thailand um ein Foto des süßen Tieres reißen. Manche überschreiten dabei jedoch Grenzen und missachten die Regeln.
Mann steigt in Gehege von Moo Deng – wollte Foto machen
So auch ein Zoobesucher, der am Dienstagabend kurzerhand über das Geländer des Geheges kletterte, um Moo Deng ganz nahe zu kommen. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie der Mann mit Tablet in der Hand über die Absperrung stieg und sich dem Zwergflusspferd sowie seiner Mutter Jona näherte.
Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Associated Press nutzte der Thailänder die Abwesenheit von Tierpflegern und anderen Besuchern, um sich unbeobachtet Zutritt zum Gehege zu verschaffen. Die Videoüberwachung hatte er dabei offenbar nicht bedacht.
Mann von Polizei abgeführt
Nach Aussagen des Zoodirektors, Narongwit Chodchoy, soll sich der unerlaubte Besucher etwa ein bis zwei Minuten in dem Bereich aufgehalten haben, bevor ihn Mitarbeitende des Zoos bemerkten und die Polizei verständigten. Der Mann wurde von den Beamten wegen Hausfriedensbruchs abgeführt, gegen eine Kaution wurde er jedoch wieder freigelassen. Die Ermittlungen dauern an.
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