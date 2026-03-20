Es ist das wohl berühmteste Zwergflusspferd der Welt: Nur zwei Monate nach seiner Geburt im Juli 2024 wurde "Moo Deng" zum viralen Internet-Phänomen. Bilder des niedlich aussehenden und verspielten Hippos gingen um die Welt und schon bald fluteten Memes und Merchandise die sozialen Medien.

Kein Wunder also, dass sich Besucher des Khao Kheow Open Zoos in Thailand um ein Foto des süßen Tieres reißen. Manche überschreiten dabei jedoch Grenzen und missachten die Regeln.