Bei einer Show in Kolumbien ist ein Monster-Truck in die Zuschauermenge gerast und hat drei Menschen tödlich verletzt. Mindestens 38 weitere Menschen erlitten bei dem Unglück am Sonntag leichtere Verletzungen, wie die Behörden in Popayán im Südwesten des Landes mitteilten. Online verbreitete Videos zeigen, wie das Geländefahrzeug mit überdimensionierten Reifen bei der Show einen Hindernisparcours absolviert.