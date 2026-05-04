Monster-Truck verliert Kontrolle und rast in Zuschauer-Menge - 3 Tote
Die Fahrerin verlor nach einem Sprung die Kontrolle. Mindestens 38 weitere Menschen erlitten bei dem Unglück Verletzungen.
Bei einer Show in Kolumbien ist ein Monster-Truck in die Zuschauermenge gerast und hat drei Menschen tödlich verletzt. Mindestens 38 weitere Menschen erlitten bei dem Unglück am Sonntag leichtere Verletzungen, wie die Behörden in Popayán im Südwesten des Landes mitteilten. Online verbreitete Videos zeigen, wie das Geländefahrzeug mit überdimensionierten Reifen bei der Show einen Hindernisparcours absolviert.
Dabei verliert die Fahrerin nach einem Sprung die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Monster-Truck rast über Metallabsperrungen hinweg in die Menge. Die Stadtverwaltung von Popayán kündigte eine "sorgfältige Untersuchung" des Vorfalls an.
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