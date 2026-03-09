Niederösterreich

52-Jähriger wurde bei Show-Event in NÖ von Monstertruck erfasst

Das 52-jährige Crewmitglied erlitt schwere Verletzungen. Er wurde von einem 28-jährigen Lenker übersehen.
09.03.2026, 10:11

Bei einem Show-Event in Wiener Neustadt ist am Sonntag ein 52-jähriges Crewmitglied von einem Monstertruck erfasst worden. Nach Polizeiangaben vom Montag hatte der Mann den Zurrgurt eines Hindernisses befestigen wollen und war dabei vom 28-jährigen Lenker des zurückschiebenden Fahrzeuges übersehen worden.

Der Mitarbeiter wurde vom Hinterreifen des Trucks überrollt, die Rettung transportierte den Schwerverletzten in das Uniklinikum Wiener Neustadt.

