52-Jähriger wurde bei Show-Event in NÖ von Monstertruck erfasst
Das 52-jährige Crewmitglied erlitt schwere Verletzungen. Er wurde von einem 28-jährigen Lenker übersehen.
Bei einem Show-Event in Wiener Neustadt ist am Sonntag ein 52-jähriges Crewmitglied von einem Monstertruck erfasst worden. Nach Polizeiangaben vom Montag hatte der Mann den Zurrgurt eines Hindernisses befestigen wollen und war dabei vom 28-jährigen Lenker des zurückschiebenden Fahrzeuges übersehen worden.
Der Mitarbeiter wurde vom Hinterreifen des Trucks überrollt, die Rettung transportierte den Schwerverletzten in das Uniklinikum Wiener Neustadt.
