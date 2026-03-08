Das Café Mocca kehrt an das Gersthofer Platzl zurück

Von Johanna Worel Das Café Mocca im 18. Bezirk bleibt dem Gersthofer Platzl erhalten. Das Lokal in der S-Bahn-Station Gersthof wurde vor zwei Monaten von der Centimeter-Gruppe übernommen und soll im Sommer wieder öffnen. Monatelang stand das Café leer. Für viele im Grätzl war das ungewohnt. Denn wer in der Gegend wohnt, weiß: Das Mocca war mehr als ein Lokal – es war eine Institution. Der große Gastgarten unter den Bäumen, die urige Inneneinrichtung mit roten Samtbänken und alten Ledersesseln, bis spät in die Nacht war das Mocca eine Anlaufstelle für viele Gäste.

Das soll auch künftig so bleiben. Vor etwa einem Monat hat die Centimeter-Gruppe – die auch das gegenüberliegende Lokal betreibt – das Mocca für zehn Jahre von der ÖBB gepachtet. Der Name Mocca bleibt, das Café-Konzept ebenfalls – das Angebot wird sich jedoch ändern. „Wir planen eine Mischung aus Kaffeehaus und italienischer Weinbar“, sagt Heinz Pollischansky von der Centimeter-Gruppe. Eigener Verkaufsstand mit eigenem Angebot Der größte Unterschied wird die Organisation von Innen- und Außenbereich sein. „Der Weg zwischen drinnen und dem Gastgarten ist recht lang. Die Kellner müssen immer durch die Station laufen“, erklärt Pollischansky. Der Gastgarten ist nämlich nicht direkt mit dem Café verbunden: Betritt man die S-Bahn-Station von der Gersthofer Straße, liegt links das Café und rechts der Gastgarten, dazwischen liegen die Aufgänge zu den Gleisen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Johanna Worel Das Café befindet sich in der S-Bahn-Station Gersthof.

Deshalb soll im Gastgarten künftig ein eigener Verkaufsstand entstehen. Das Angebot wird sich vom Kaffeehaus im Innenbereich unterscheiden. Stammgäste sollen nicht enttäuscht werden Mit dem originalen Centimeter-Lokal auf der anderen Straßenseite werde das neue Mocca dennoch wenig gemeinsam haben. „Wir machen nicht einfach dasselbe auf der anderen Straßenseite“, betont Pollischansky. Zwar gehört das Lokal ab sofort zur Centimeter-Familie, „wüsste man das aber nicht, würde es niemandem auffallen“.

Das Gersthofer Platzl lebt von seinen Stammkunden. Die wollen wir auf keinen Fall enttäuschen. von Heinz Pollischansky Centimeter-Gruppe