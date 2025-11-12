Einfach anschreien: Studie enthüllt effektivste Methode zur Möwen-Abwehr

Britische Biologen haben einen Tipp zur Abwehr lästiger Möwen: Besucher englischer Seebäder, die sich ihre Fish and Chips nicht aus der Hand stehlen lassen wollen, sollen die gefiederten Plagegeister einfach anschreien. Abwehr-Methode: Möwen einfach anschreien Wie aus einer am Mittwoch im Fachmagazin Biology Letters veröffentlichten Studie hervorgeht, war eine schreiende Männerstimme in neun Küstenorten in Cornwall im Südwesten Englands die effektivste von drei getesteten Abwehrmethoden.

Die Verhaltungsforscher von der Universität Exeter hatten den Möwen jeweils eine Portion Fish and Chips hingestellt und dann verschiedene Tonaufnahmen abgespielt. Zuerst eine Männerstimme, die schrie: "Nein, weg da, das ist mein Essen, das ist meine Pastete!", danach dieselben Worte mit ruhiger Stimme und zuletzt der Gesang eines Rotkehlchens. Schreien viel effektiver als Sprechen, um Möwen loszuwerden Von 21 Möwen, die angeschrien wurden, flogen zehn weg und drei liefen weg. Acht blieben stehen. Von 20 Möwen, die angesprochen wurden, flogen nur drei weg. Zehn gingen weg und sieben blieben stehen. Das Rotkehlchen beeindruckte die Möwen dagegen fast gar nicht: Von 20 Möwen flogen nur drei weg und drei gingen weg - 14 blieben an Ort und Stelle.