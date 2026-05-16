Auto fuhr in Menschenmenge in Modena: 8 Verletzte
In der Altstadt der norditalienischen Stadt Modena ist am Samstag ein Auto in eine Gruppe von Fußgängern hineingefahren. Acht Menschen seien verletzt worden, davon vier schwer, zitierte die italienische Nachrichtenagentur Ansa den Bürgermeister der Stadt, Massimo Mezzetti.
Nach seinen Worten sind die Hintergründe noch unklar. Der Fahrer, ein Mann in den Dreißigern, sei festgenommen worden. Es bestehe keine weitere Gefahr.
Mezzetti sei "zutiefst betroffen" über diesen "wahnsinnigen Vorfall". Zuvor hatten italienische Medien berichtet, das Auto sei nach dem Zusammenstoß mit den Menschen in ein Schaufenster gerast. Der Fahrer versuchte zu fliehen und verließ das Auto mit einem Messer in der Hand. Er habe einen Passanten niedergestochen, der versucht habe, ihn aufzuhalten. Mehrere Passanten verfolgten den Mann und konnten ihn daraufhin überwältigen. "Sie haben großen Mut gezeigt, ihnen gilt mein Dank", sagte Mezzetti.
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