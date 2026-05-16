Auto fuhr in Menschenmenge in Modena: 8 Verletzte

In der Altstadt der norditalienischen Stadt Modena ist am Samstag ein Auto in eine Gruppe von Fußgängern hineingefahren. Acht Menschen seien verletzt worden, davon vier schwer, zitierte die italienische Nachrichtenagentur Ansa den Bürgermeister der Stadt, Massimo Mezzetti.

Nach seinen Worten sind die Hintergründe noch unklar. Der Fahrer, ein Mann in den Dreißigern, sei festgenommen worden. Es bestehe keine weitere Gefahr.