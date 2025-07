Mittelmeer in Gefahr: Ankernde Schiffe zerstören Ökosysteme

Das Seepferdchen hält sich an einem Seegrashalm fest. Für das Tier ist das Seegras überlebenswichtig - doch die Seegraswiesen im Mittelmeer werden immer weniger. Nicht zuletzt durch die Vielzahl ankernder Schiffen in den Buchten, wie ein neuer Bericht der Umweltschutzorganisation WWF (World Wide Fund for Nature) zeigt.

Die Anker pflügen den Boden um und zerstören so die marinen Blütenpflanzen.