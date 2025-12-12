Miss Finnland verliert Titel wegen Rassismus-Skandal

Die amtierende Miss Finnland Sarah Dzafce verliert im Zuge eines Rassismus-Skandals ihren Titel und ihre Krone. Das gaben die Organisatoren des Schönheitswettbewerbs auf bekannt. Man akzeptiere keinerlei Form von Rassismus oder diskriminierendem Verhalten und entschuldige sich für den Vorfall, schrieb die Organisation in einem Statement.

Als neue Miss Finnland wurde bereits Tara Lehtonen auserkoren, die bei dem Wettbewerb auf dem zweiten Platz gelandet war.