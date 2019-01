Die Schicksale der „MissFinnland“

Wenn man auf der Website von Julia Baumgarten aus Neusiedl am See landet, dann würde man zunächst vermuten, dass es sich um einen Reise-Blog handelt. Unter dem Namen „MissFinnland“ will die junge Burgenländerin allerdings nicht ihre Reiseberichte in den Norden publik machen, sondern die Menschen auf einen gesünderen und sportlicheren Weg führen.

Als Lifestyle-Blog schreibt Baumgarten über Dinge wie Sport, Ernährungstipps, Mode, Gesundheit, aber auch unangenehme Themen wie zum Beispiel ihren eigenen Schicksalsschlag. Mit 25 Jahren erlitt die Neusiedlerin einen Schlaganfall. Schuld war die Kombination aus Rauchen und der Einnahme der Pille: „Das hat mein Leben von Grund auf verändert und ich wusste, dass ich gesünder leben muss.“ Den Zigaretten hat die heute 32-Jährige abgeschworen.