Tragödie: Minderjähriger nach Bootsunglück vor Samos tot

Nahe der griechischen Insel Samos ist ein minderjähriger Flüchtling ums Leben gekommen. Wie die Küstenwache am Dienstag weiter mitteilte, kam es zum Unglück als ein Schnellboot mit Migranten, aus der Türkei kommend, mit großer Geschwindigkeit auf Samos zusteuerte. Zwei Patrouillenboote eilten zum Ort und entdeckten das Boot, als es Menschen an der Küste der Ferieninsel absetzte. Während der Suche nach den Migranten entdeckten Polizeibeamte die Leiche des Minderjährigen.

Die Leiche wurde ins Krankenhaus von Samos gebracht; eine Obduktion wurde angeordnet. 37 weitere Menschen wurden aufgegriffen, teilte die Küstenwache mit.