Boot mit 90 Migranten vor Thailand und Malaysia untergegangen

Bei dem Untergang eines Schiffes mit 90 Migranten aus Myanmar an Bord vor den Küsten Malaysias und Thailands ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. "Bisher sind elf Menschen gefunden worden, darunter eine Leiche", erklärte der Leiter der Meeresbehörde des malaysischen Bundesstaats Kedah, Romli Mustafa, am Sonntag. Der Polizei zufolge wurden zwei weitere Schiffe mit einer ähnlichen Anzahl von Migranten an Bord ebenfalls als vermisst gemeldet.

Verfolgte Rohingya fliehen aus Myanmar Der Schiffbruch ereignete sich nach Behördenangaben vor drei Tagen nahe der thailändischen Insel Tarutao, die nördlich der bei Touristen beliebten malaysischen Insel Langkawi liegt. Die Bergungsarbeiten halten laut Mustafa an. Er schloss die Möglichkeit nicht aus, weitere Todesopfer im Meer zu finden. Bei dem geborgenen Todesopfer handelte es sich Berichten zufolge um eine Frau der muslimischen Minderheit der Rohingya, die in Myanmar Verfolgung ausgesetzt sind.