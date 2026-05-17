Kurz vor Fußball-WM: Zehn Tote bei Angriff in Mexiko

Wenige Wochen vor Anpfiff der Fußball-Weltmeisterschaft sind im Co-Gastgeberland Mexiko zehn Menschen, darunter drei Kinder, bei einem bewaffneten Angriff getötet worden. Der Vorfall ereignete sich in der kleinen Gemeinde Tehuitzingo, wie die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Puebla mitteilte. Hintergrund dürfte demnach ein Familienstreit sein.

Zu den Opfern in Tehuitzingo zählen Medienberichten zufolge ein 14- und ein 10-Jähriger sowie ein Baby. Alle seien in einem Haus mit Kopfschüssen und gefesselt entdeckt worden, berichtete der TV-Sender N+. Die meisten von ihnen sollen Angehörige einer Familie gewesen sein. Staatliche und bundesstaatliche Sicherheitskräfte hätten gemeinsame Ermittlungen gestartet. Das Ministerium für öffentliche Sicherheit des Bundesstaates versprach "null Straffreiheit" für die Täter.