Schüsse auf Spieler: Elf Tote bei Angriff auf Fußballplatz
Zusammenfassung
- Mindestens elf Menschen wurden bei einem bewaffneten Angriff auf ein Fußballfeld in Salamanca, Mexiko, getötet, zwölf weitere verletzt.
- Die Hintergründe des Angriffs sind unklar, die Region ist jedoch für Gewalt durch kriminelle Gruppen im Drogen- und Treibstoffgeschäft bekannt.
- Guanajuato hat die höchste Mordrate Mexikos, in Salamanca kämpfen rivalisierende Gruppen um die Kontrolle über Drogenhandel und Treibstoffdiebstahl.
Auf einem Fußballfeld in Mexiko sind bei einem bewaffneten Angriff mindestens elf Menschen getötet worden. Zehn der Opfer starben auf dem Fußballfeld, eine weitere Person im Krankenhaus. Zwölf weitere wurden verletzt, wie Medien unter Berufung auf die Stadtverwaltung der Stadt Salamanca im Bundesstaat Guanajuato berichteten.
Die Hintergründe blieben zunächst unklar. In der Region sind gewalttätige kriminelle Gruppen in den Drogenhandel und den Treibstoffdiebstahl verwickelt.
Polizei sammelte mindestens hundert Patronenhülsen
Menschen hätten Fußball gespielt, als unbekannte Angreifer in zwei Fahrzeugen ankamen und auf die Anwesenden schossen, berichtete die Zeitung "El Sol de Salamanca". Die Polizei sammelte demnach mindestens hundert Patronenhülsen ein.
Der Bundesstaat Guanajuato liegt im Zentrum Mexikos und weist die höchste Mordrate landesweit auf. In der Stadt Salamanca, wo sich der Vorfall ereignete, befindet sich eine der wichtigsten Erdölraffinerien Mexikos. Zwei Verbrechergruppen kämpfen dort um die Kontrolle des Drogen- und des Treibstoffgeschäfts. Dazu zählt auch das Anzapfen von Pipelines des staatlichen Ölkonzerns Pemex.
Kommentare