Menschenkopf in deutschem Wald gefunden: Mordkommission ermittelt
Könnte sich um sterbliche Überreste einer Frau handeln, von der andere Körperteile bereits entdeckt worden waren.
Einen menschlichen Kopf haben Helfer bei einer Müllsammelaktion in einem Waldstück in Wenden im Kreis Olpe in Deutschland gefunden. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen nach dem Fund unweit der A4 aufgenommen, teilten die Staatsanwaltschaft Siegen und die Polizei Hagen am Samstag mit. Ermittelt werde in alle Richtungen.
So werde auch geprüft, ob es sich um den Schädel einer 32-jährigen Eritreerin handelt.
Kopf könnte von getöteter Frau stammen
Deren Hände waren bereits im November auf der A45 bei Olpe und der Körper kurze Zeit später in einem Waldstück in Monreal in Rheinland-Pfalz gefunden worden. Die Ermittlungen dauerten nach dem Fund am Samstagmittag an.
Weitere Einzelheiten und Hintergründe wurden zunächst nicht genannt.
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