Menschenkopf in deutschem Wald gefunden: Mordkommission ermittelt

Einen menschlichen Kopf haben Helfer bei einer Müllsammelaktion in einem Waldstück in Wenden im Kreis Olpe in Deutschland gefunden. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen nach dem Fund unweit der A4 aufgenommen, teilten die Staatsanwaltschaft Siegen und die Polizei Hagen am Samstag mit. Ermittelt werde in alle Richtungen.

So werde auch geprüft, ob es sich um den Schädel einer 32-jährigen Eritreerin handelt.