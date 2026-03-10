Eine Frau und ihre anderthalb Jahre alte Tochter sind im vergangenen Sommer auf einem Waldweg in Dorsten (Deutschland) erschlagen worden. Jetzt ist ein 16-Jähriger deswegen verurteilt worden.

Nach Angaben einer Gerichtssprecherin hatte der Jugendliche gestanden, im Juni vergangenen Jahres eine Nachbarin und deren 19 Monate alte Tochter durch Tritte und Schläge getötet zu haben. Tatort war ein Waldweg in Dorsten. Wegen zweifachen Totschlags wurde der Junge zu zehn Jahren Jugendhaft verurteilt, die Hintergründe des Falls blieben unklar.