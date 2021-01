Mehrere Tote bei Lawinenabgängen in der Schweiz

Die Neuschneemassen und die hohe Lawinengefahr - es herrsch die zweithöchste von fünf Alarmstufen - werden offensichtlich von Skifahrern in der Schweiz unterschätzt. Die prekäre Lawinensituation hat am Wochenende und zum Wochenbeginn in der Schweiz mehrere Wintersportlern das Leben gekostet. Die Zahl der Lawinentoten in diesem Winter stieg in Österreichs Nachbarland damit auf 14.

In Verbier hat am Montag Vormittag außerhalb der Piste eine Lawine zehn Skifahrer mitgerissen. Die Einsatzkräfte der Rettungskolonne und die Lawinenhundeführer wurden mit Helikoptern an den Ort des Geschehens geflogen. Den Rettungskräften gelang es, die verschütteten Skifahrer, die alle mit einem Lawinensuchgerät ausgerüstet waren, aus den Schneemassen zu befreien.

Brite erliegt Verletzungen

Ein 38-jähriger Brite mit Wohnsitz in Verbier wurde allerdings so schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle starb. Ein zweiter Skifahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Spital nach Sitten geflogen.