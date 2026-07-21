Flüchtlingsboot vor Mauretanien: 140 Menschen vermisst

Nach mehreren Vorfällen mit Booten vor der Küste Mauretaniens sind dort nach UNO-Angaben mehr 140 Menschen ums Leben gekommen oder werden vermisst. Die Flüchtlinge und Migranten hätten die gefährliche Überfahrt von Westafrika nach Europa versucht, teilte das UNHCR am Dienstag mit. Die Route zu den Kanaren „bleibt eine der weltweit tödlichsten“ wegen langer Strecken, der Bedingungen auf See, nicht seetauglichen überfüllten Booten und wenig Chancen auf schnelle Rettung.

In vergangenen Tagen meldeten Behörden in Mauretanien, dass ein aus Gambia gestartetes Boot mit etwa 160 Menschen an Bord in Seenot geraten sei. Nach mehr als drei Wochen Fahrt sei der Treibstoff ausgegangen. Schon nach zehn Tagen hätten die Menschen keine Lebensmittel und Wasser mehr gehabt, weshalb sie Meerwasser hätten trinken müssen. 37 Menschen seien gerettet worden und 120 weitere würden vermisst, teilte Mauretaniens Fischereiministerium mit.