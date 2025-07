Bereits 3 Tote: Schlimmste Masern-Epidemie seit mehr als 30 Jahren

© Getty Images/Povorozniuk Liudmyla/istockphoto Masern sind eine hoch ansteckende Viruserkrankung. Infektionen zeichnen sich durch grippeartige Symptome und einen charakteristischen Hautausschlag aus.

Zuletzt war die Fallzahl in den USA im Jahr 1992 so hoch. Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. steht vor allem bei Ärzten in der Kritik.