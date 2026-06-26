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Frankreich

Von Eltern im Auto vergessen: Kleinkind (18 Monate) stirbt an Hitzschlag

Das Kind war am Dienstag in einem Auto auf dem Parkplatz des Universitätskrankenhauses in Marseille entdeckt worden.
26.06.2026, 17:54

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Ein Metro-Schild und ein grünes Apothekenkreuz zeigen bei 40 Grad Celsius die Hitze an der Place du Général Leclerc in Levallois an.

Ein in Marseille in einem geparkten Auto entdecktes Kleinkind ist an den Folgen eines Hitzschlags gestorben. Das 18 Monate alte Kind war am Dienstag in einem Auto auf dem Parkplatz des Universitätskrankenhauses entdeckt worden, wie die Universität am Freitag mitteilte. Nach übereinstimmenden Quellen hatte ein Elternteil das Kind im Auto vergessen, wobei unklar ist, ob es sich um Vater oder Mutter handelte.

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Das Elternteil arbeite auf dem Gelände des Universitätskrankenhauses, zähle aber nicht zu dessen Angestellten. Jemand hatte die Feuerwehr alarmiert, die das Kind in die Notaufnahme gebracht hatte. Zu diesem Zeitpunkt habe es bereits in Lebensgefahr geschwebt. Als das Kind gefunden wurde, lag die Temperatur in Marseille bei etwa 30 Grad. Die französische Mittelmeerküste ist von der jüngsten Hitzewelle in Frankreich nicht ganz so schlimm betroffen gewesen wie der Rest des Landes.

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Am Montag waren bereits zwei Kinder im Alter von zwei und vier Jahren in einem geparkten Auto im südfranzösischen Carpentras tot aufgefunden worden. Am Mittwoch starb ein drei Jahre altes Kind im Großraum Paris, das sich allein in einem Auto befand.

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