George Whittenburg war am 28. Jänner auf dem Weg zu einem Abendessen mit Freunden. Doch als der Student nicht beim Treffpunkt ankam, wurden traurige Nachrichten bekannt. Der 21-Jährige wurde von seinem eigenen Truck in seiner Einfahrt überrollt und getötet .

Wie die Polizei von Athens (Georgia) in einer Pressemitteilung berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 19:35 Uhr. Ermittlungen zufolge war der Toyota Tundra des 21-Jährigen in der Einfahrt geparkt , während Whittenburg neben der Fahrertür stand. Doch plötzlich rollte das Fahrzeug nach hinten, traf den gebürtigen Texaner und überrollte ihn. Das Auto stieß anschließend gegen ein geparktes Fahrzeug und kam nach dem Aufprall gegen einen Baum zum Stehen.

21-Jähriger verstirbt an Verletzungen

Whittenburg erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Zwei Tage später, am 30. Jänner, verstarb er im Spital. In einem Online-Nachruf schreibt die Familie über den Verstorbenen: "George liebte die Natur – insbesondere Fliegenfischen, Wandern, Basketballspielen mit seinen Freunden oder die Aufzucht von Hühnern und Rindern zusammen mit seinem Vater." Der US-Amerikaner studierte seit 2023 an der University of Georgia.

Der Unfall wird weiterhin aktiv von der Polizei untersucht.