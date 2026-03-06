Indien

Nur knapp dem Tod entkommen: Mann fast von Lift erdrückt – Video

Ein Mann aus Indien wäre beim Aussteigen aus einem Aufzug fast erdrückt worden. Grund dafür war ein technischer Fehler.
06.03.2026, 10:45

Zwei Aufzüge nebeneinander

Ein Mann aus dem indischen Valsad im Bundesstaat Gujarat ist nur knapp dem Tod entkommen, nachdem ihm ein technischer Fehler in einem Lift fast das Leben gekostet hätte. 

Mann fast von Lift erdrückt 

Aufnahmen einer Sicherheitskamera, die auf mehreren Social-Media-Plattformen geteilt wurden, zeigen einen Mann, der im Aufzug steht. Laut NDTV lebt der Mann im sechsten Stock der Wohnanlage Sardar Heights Society, wo sich der Zwischenfall ereignete. Der Bewohner wollte in das Erdgeschoss fahren. Im Video ist zu sehen, wie der Mann darauf wartet, dass sich die Tür öffnet, um den Lift zu verlassen. 

Bewohner am Kopf verletzt

Nach etwa 35 Sekunden öffnen sich die Aufzugtüren, und er versucht, auszusteigen. Doch der Aufzug fährt im selben Moment schnell nach oben und klemmt den Mann beinahe im Spalt zwischen Boden und Lift ein. Glücklicherweise hatte er sich nur leicht den Kopf an dem Fahrstuhl gestoßen, schwerere Verletzungen wurden nicht vermerkt. 

Der Aufzug wurde außer Betrieb genommen und wird untersucht. 

Indien
kurier.at, seta  | 

