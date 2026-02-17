Dank Apple-Airtag: Mann aus 12 Meter tiefen Eisschlucht gerettet
Am 6. Februar wurde ein Mann aus einer Eisschlucht gerettet, nachdem sein Apple Airtag hingewiesen hatte, wo der Besitzer feststeckt. Offiziellen Berichten zufolge stürzte der Mann zwölf Meter in die Tiefe.
Mann durch Piepsen von Apple Airtag gefunden
Das New Jersey Transit Police (NJTPD) berichtete in einer Pressemitteilung, dass der Mann mehreren Stunden eisiger Kälte ausgesetzt war, bevor er von den Beamten gefunden wurde. Seit 5. Februar suchte die Polizei nach dem Abgängigen, der mehrere Meter in der Tiefe einer Eisschlucht feststeckte.
- Der münzgroße Gegenstand sendet ein Bluetooth-Signal, das beispielsweise mit dem Handy verbunden ist.
- So kann man den Airtag an seinen Schlüsselbund hängen und wiederfinden, falls dieser verloren geht.
- Geräte, die die "Wo ist?"-App installiert haben, können den Standort des Airtags orten.
- Airtags werden auch gerne an Koffern oder Taschen (bei Reisen) angebracht, um diese bei Verlust oder Diebstahl wiederzufinden.
Gegen 8:40 Uhr Ortszeit hörten die Beamten den Apple AirTag des Mannes in der Nähe der Stadtbahnhaltestelle 9th Street in Jersey City piepen und konnten ihn so lokalisieren sowie befreien. Der Mann war eine Böschung hinuntergestürzt und konnte sich aufgrund seiner Verletzungen nicht bewegen. Er wurde, wie ein YouTube-Video zeigt, durch ein Seilrettungssystem von den Einsatzkräften geborgen.
