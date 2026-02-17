USA

Dank Apple-Airtag: Mann aus 12 Meter tiefen Eisschlucht gerettet

Weil sein Apple Airtag piepste, konnten US-Polizisten nach fast zwei Tagen Suche aus einer Eisschlucht in New Jersey retten.
Selma Tahirovic
17.02.2026, 11:18

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein Apple AirTag liegt auf einer dunklen Oberfläche und zeigt das silberne Apple-Logo in der Mitte.

Am 6. Februar wurde ein Mann aus einer Eisschlucht gerettet, nachdem sein Apple Airtag hingewiesen hatte, wo der Besitzer feststeckt. Offiziellen Berichten zufolge stürzte der Mann zwölf Meter in die Tiefe. 

In Eis eingebrochen: Zwillinge (†7) sterben trotz Rettungsversuch von Mutter

Mann durch Piepsen von Apple Airtag gefunden

Das New Jersey Transit Police (NJTPD) berichtete in einer Pressemitteilung, dass der Mann mehreren Stunden eisiger Kälte ausgesetzt war, bevor er von den Beamten gefunden wurde. Seit 5. Februar suchte die Polizei nach dem Abgängigen, der mehrere Meter in der Tiefe einer Eisschlucht feststeckte. 

Eisbaden endet tödlich: 40-Jähriger taucht aus Eisloch nicht mehr auf

Mann durch Piepsen von Apple Airtag gefunden

Gegen 8:40 Uhr Ortszeit hörten die Beamten den Apple AirTag des Mannes in der Nähe der Stadtbahnhaltestelle 9th Street in Jersey City piepen und konnten ihn so lokalisieren sowie befreien. Der Mann war eine Böschung hinuntergestürzt und konnte sich aufgrund seiner Verletzungen nicht bewegen. Er wurde, wie ein YouTube-Video zeigt, durch ein Seilrettungssystem von den Einsatzkräften geborgen. 

Apple YouTube Vereinigte Staaten
kurier.at, seta  | 

Kommentare