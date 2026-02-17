Am 6. Februar wurde ein Mann aus einer Eisschlucht gerettet, nachdem sein Apple Airtag hingewiesen hatte, wo der Besitzer feststeckt. Offiziellen Berichten zufolge stürzte der Mann zwölf Meter in die Tiefe.

Mann durch Piepsen von Apple Airtag gefunden Das New Jersey Transit Police (NJTPD) berichtete in einer Pressemitteilung, dass der Mann mehreren Stunden eisiger Kälte ausgesetzt war, bevor er von den Beamten gefunden wurde. Seit 5. Februar suchte die Polizei nach dem Abgängigen, der mehrere Meter in der Tiefe einer Eisschlucht feststeckte.

Was ist ein Apple Airtag? Der münzgroße Gegenstand sendet ein Bluetooth-Signal , das beispielsweise mit dem Handy verbunden ist.

, das beispielsweise mit dem Handy verbunden ist. So kann man den Airtag an seinen Schlüsselbund hängen und wiederfinden, falls dieser verloren geht.

Geräte, die die "Wo ist?"-App installiert haben, können den Standort des Airtags orten.

installiert haben, können den Standort des Airtags orten. Airtags werden auch gerne an Koffern oder Taschen (bei Reisen) angebracht, um diese bei Verlust oder Diebstahl wiederzufinden.