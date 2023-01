Mann hatte 16 Kilo Ziegenfleisch samt Schädel und Innereien im Fluggepäck

Auch am Wiener Flughafen machte der Zoll im vergangenen Jahr so einige Entdeckungen: Im Herbst fanden die Beamten Hörner und Knochen von in Sibirien lebenden Riesenwildschafen im Koffer eines Reisenden.

Vor allem bei Gold und Schmuck gab es 2022 große Steigerungsraten, so wurde allein beim Schmuck ein Warenwert von rund 1,2 Millionen Euro aus dem Verkehr gezogen, was übrigens nichts mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat. Vielmehr ging es um Händler, die ihre Ware unter der Hand loswerden wollten. In einem Fall fanden die Zöllner 18 Kilogramm Schmuck in einem Koffer. In einem weiteren Fall hatte ein Schmuggler 1,5 Kilo Schmuck in der Unterhose.